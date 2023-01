Hôpital de Metz-Thionville : 55 infirmiers sur 59 en arrêt-maladie

Ce fut cinq jours d’attente aux urgences de l’hôpital de Thionville, c’est ce qu’a vécu la maman de Caroline, âgée de 69 ans est toujours hospitalisée ce lundi 2 janvier. La jeune femme en est encore émue et révoltée. “Elle nous dit qu’elle a été testée sur un brancard, qu’elle n’a pas eu à manger, qu’elle n’a pas eu à boire, que les infirmières pleuraient, tellement il y avait du monde. Et les infirmières et les médecins qui sont présents font le maximum, mais malheureusement, ils ne peuvent pas tout faire pour le nombre de personnes qu’ils accueillent aux urgences”, raconte Caroline. Face à cette situation de crise, 55 soignants des urgences de Thionville se sont mis en arrêt-maladie, arrêt signé par les médecins de leur service. Le plan blanc a été activé pour libérer des lits et des soignants, mais la situation reste toujours tendu, notamment en raison de problème de recrutement, surtout à quelques kilomètres de Luxembourg et de ses salaires multipliés par deux. Pour faire face à la quasi-fermeture des urgences de l’hôpital de Thionville, des tentes ont déjà été installées devant l’hôpital de Metz. TF1 | Reportage V. Dietsch, B. Ghorchi