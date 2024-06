Hôpital de Nouméa : le quotidien bouleversé des soignants et des patients

Petit matin à Nouméa et début d'un périple. À bord d'une embarcation, des médecins, des infirmiers, mais aussi des aides-soignants. La fatigue se lit sur les visages, car depuis le début de la crise, leur quotidien a basculé. Il est impossible d'accéder au plus grand hôpital de l'île par la route, car elle n'est pas assez sécurisée. Au loin, un nuage de fumée témoigne des affrontements, toujours en cours. Les équipes débarquent sur un ponton de fortune. En plein cœur de la mangrove. C'est sur ces lieux que s'organise la relève avec leurs collègues. Devant l'établissement, les blindés croisent les ambulances. Malgré la présence des gendarmes, les émeutiers restent tout proches. Dans la rue, tout est saccagé, y compris le centre de dialyse. Certains des patients ont dû être rapatriés vers une autre clinique. Teva, patient sous dialyse, est contraint de dormir à la clinique Kundo Magnin depuis huit jours. Le docteur Caroline Mesguen, est néphrologue. Elle dort sur son lieu de travail, afin de prendre en charge le plus de monde possible. Mais ces derniers jours, sa principale inquiétude concerne surtout les patients qu'elle ne voit pas. TF1 | Reportage S. Bougriou, F. Maillard, L. Gorgibus