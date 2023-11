Hôpital évacué : des enfants blessés soignés aux Émirats

Des chars israéliens aux abords d'un des principaux hôpitaux de Gaza. Parmi ceux qui fuient, certains enfants blessés en raison des combats, et qui avaient trouvé refuge depuis plusieurs jours, dans un centre hospitalier, désormais encerclé par Tsahal. Depuis plusieurs jours, l'armée israélienne fournit des images de l’hôpital Al-Shifa et dit y avoir saisi une importante quantité d'armes. Elle dit aussi avoir découvert plusieurs tunnels. À l'intérieur du complexe hospitalier, des malades dans l'incapacité d'être déplacé. Par exemple, on sait qu'une centaine de patients sont pris en charge par un médecin et cinq de ses collègues. Dans un avion, deux jeunes malades sortis de Gaza, et désormais à Abou Dabi. Une dizaine d'enfants au total, ayant besoin d'une prise en charge médicale urgente. Certains souffrent de brûlure, nécessitent un traitement pour le cancer ou bien, ont la colonne vertébrale fracturée. Au total, les Émirats arabes unis affirment qu'un millier d'enfants malades en provenance de Gaza vont être prochainement prises en charge sur leur territoire. TF1 | Reportage F.X. Ménage, D. Xainte, P. Limpens