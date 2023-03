Hôpital : la rémunération des intérimaires plafonnée

Le docteur Eric Reboli, urgentiste et président du syndicat des médecins remplaçants hospitaliers, a choisi d'être intérimaire après douze ans passés dans un service d'urgences et un burn-out. Aujourd'hui, il travaille où et quand il le souhaite. Les tarifs varient selon les vacations. La rémunération 1 200 à 2 000 euros nets, ne sera plus possible dès ce lundi 3 avril. Un décret fixe la garde de 24 heures à 1 390 euros brutes, soit 1 112 euros nets, maximum. Ce plafond, annoncé hier par le ministre de la Santé, vise à mettre fin aux abus de certains intérimaires. De 6 000 il y a dix ans, les intérimaires sont plus de 10 000 aujourd'hui. À Flers (Orne), en Normandie, ils représentent 60% des effectifs aux urgences. Même situation dans le service du docteur Pierre-Emmanuel Henneresse, ils ne sont plus que deux titulaires au lieu de cinq, pour soigner les cancers digestifs. C'est un cercle vicieux, hors de question pour beaucoup d'intérimaires de reprendre un poste fixe à l'hôpital tant que les salaires ne seront pas augmentés, ce qui n'est pas prévu. Olivier Le Pennetier, médecin remplaçant depuis quelques mois, a signé un contrat de six mois pour dépanner un hôpital. Le type de contrat que les hôpitaux tente de multiplier auprès des intérimaires pour éviter des fermetures de service. TF1 | Reportage C. Bayle, X. Boucher, S. Fortin