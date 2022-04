Hôpitaux débordés : les soignants à bout

À l'hôpital de la Rochelle (Charente-Maritime), le docteur Romain Tabary nous emmène dans une salle dont on ignorait le nom, la salle d'afflux massif. Selon ce dernier, quinze y attendent leur hospitalisation. Sophie De Suza, infirmière aux urgences de cet établissement hospitalier, l'accepte difficilement. Et tous les jours, ils effectuent cette gymnastique périlleuse. Il faut trouver de la place pour chaque patient, peu importe le service. Par exemple, une dame de 101 ans attend une place en gériatrie. Actuellement, quarante infirmiers sont malades. Le manque de personnel est la principale cause des fermetures de lit. Le problème est national. À Orléans, c’est du jamais-vu. 90% des soignants des urgences sont en arrêt maladie. Parmi eux, certains ont déposé l'arrêt pour dénoncer une situation dangereuse. Conséquence, le service d'urgence est fermé sauf urgence vitale. À Strasbourg, la situation est similaire. Les urgences sont surchargées. Certains patients peuvent attendre dans les ambulances. Ils y passent parfois jusqu'à 20 heures d'attente. Un patient est décédé sur un brancard le mois dernier. Une enquête est en cours. T F1 | Reportage G. Bellec, Y. Chambon, H. Massiot.