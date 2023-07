Hôpitaux en manque de médecins : comment trouver des remplaçants ?

Depuis deux mois, le docteur Sandrine Pham-Tourreau est sur tous les fronts : bloc opératoire, pose de péridurale, consultation de chirurgie dans les étages et suivi des patients en réanimation. À l'hôpital de Châtellerault, il manque quatre à cinq anesthésistes. En temps normal, le service a recours à des intérimaires. Or, depuis que leur rémunération a été revue de 20% à 30% à la baisse par l’État, ces remplaçants se font rares. "On n'arrive pas à proposer le maximum de soins aux patients. Donc on est obligé d'annuler des consultations, parfois des interventions chirurgicales. C'est vrai que le fait que les intérimaires ne viennent plus, c'est un manque pour nous... Ce qu'on espère c'est que certains des intérimaires prendront un poste chez à 80%, 50%", confie le docteur Sandrine Pham-Tourreau. Certains intérimaires ont bien accepté de revenir travailler aux nouveaux tarifs, mais seulement pour quelques mois. Une solution temporaire de dépannage. L'hôpital compte surtout sur le renfort de médecins retraités. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Bayle, J. Clouzeau