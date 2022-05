Hôpitaux et entreprises : les cyberattaques explosent

L'hôpital de Verdun a été pillé. Les voleurs ne sont pas passés par les fenêtres, mais par les ordinateurs. Le butin : les données administratives du personnel et des patients. Des milliers de fichiers ont été dérobés et revendus sur Internet. Le service informatique de l'hôpital est débordé par l'attaque. La direction a pris une décision drastique dès le lendemain. "Nous avons décidé de couper toutes les liaisons Internet pour éviter toute contamination sur l'ensemble des établissements du GHT et pour éviter que les pirates puissent continuer leur attaque" , précise Jérôme Goeminne, directeur du Groupement hospitalier de territoire Cœur Grand Est. Conséquence de la décision : retour aux anciennes technologies, notamment le fax. "Ça freine l'activité, c'est plus compliqué. On a moins de retours des laboratoires. Mais ça fonctionne, les approvisionnements arrivent", explique le Dr Jean-Pascal Collinot, président de la commission médicale du GHT. Le but des cyberattaques n'est pas d'empêcher le fonctionnement des cibles, mais de leur dérober des données. Ces informations peuvent vite trouver une utilité entre des mauvaises mains. "L'une des utilisations possibles est de faire de la fraude à l'identité. Une fois que vous avez un petit peu toutes les données d'une personne, c'est très facile de se faire passer pour elle et de continuer sur d'autres formes d'escroquerie". Le conseil départemental de l'Ardèche a également été victime d'une cyberattaque. Le département a rénové la sécurité pour éviter que le scénario ne se reproduise. "Les mots de passe avec Ardèche dedans étaient trop simples et c'est fini. On rentre sur des mots de passe qui ont une certaine complexité. Ça va être des caractères spéciaux avec des capitales et des minuscules". La meilleure sécurité reste la vigilance. Dans la plupart des cas, la cyberattaque arrive après que l'internaute a répondu ou a cliqué dans un e-mail suspicieux envoyé par les cybercriminels. TF1 | Reportage F. Litzler, P. Vogel, V. Dietsch, F.X. Ménage, G. Charnay, Q. Russel, F. Petit, V. Christophe