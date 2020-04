Hôpitaux : la crainte d'une deuxième vague après le 11 mai

La tension redescend aux urgences du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Les lits commencent à être libérés pour d'autres pathologies. Mais pas question de crier victoire. La situation évolue très lentement. Il reste encore 24 patients en réanimation pour 18 places en temps normal. Ici comme ailleurs en Île-de-France, on sait bien que le combat risque d'être encore très long. Les soignants craignent une deuxième vague épidémique après le 11 mai. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.