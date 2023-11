Hôpitaux : les vols se multiplient

Discrètement, deux personnes qui portent une casquette, se font passer pour des patients. Elles pénètrent dans le service d’urgence d’un hôpital et se dirigent droit vers les ascenseurs. Dans la foulée, trois complices présumés les rejoignent, une fois prévenues que la voie est libre. L’opération est rapide, précise, menée en un quart d'heure à peine. Ils quittent l’hôpital en emportant leur butin dans des valises à roulette et des sacs à main. Les cinq suspects viennent de dévaliser une pièce, où est stocké un matériel médical de grande valeur. Une dizaine d’endoscopes, des caméras médicales équipées de fibres optiques dont le prix peut atteindre 35 000 euros pièces, a disparu. Grâce à des images de vidéosurveillance, cinq suspects seront rapidement interpellés. Ils font partie d’un réseau international qui opérait à Nancy, mais aussi en Belgique et dans les hôpitaux français de Lille, Amiens, Bobigny et Melun. TF1 | Reportage B. Christal, B. Poizeuil, E. Braem