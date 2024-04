Hors-normes : ces produits qui vous font gagner de l'argent

Proposer des articles que la grande distribution ne veut plus ou ne peut pas vendre, comme des produits qui ne respectent pas certaines normes, est le concept de cette chaîne de magasins. Pour éviter de les jeter, le patron de l'enseigne NOUS anti-gaspi, Vincent Justin, a dû trouver des solutions. C'est aussi la baisse des prix qui attire les clients. Certains articles sont vendus jusqu'à 50% moins cher que dans la grande distribution. Pour les légumes, Vincent Justin arrive à proposer des prix bas en choisissant les produits à la forme atypique. Ce jour, il embarque 19 tonnes de pomme de terre Maïwenn qui ont une petite particularité. Elles sont un peu grosses et les hypermarchés classiques n'en veulent pas. En échange d'une réduction, Vincent peut aider son fournisseur à écouler ces gros calibres. Pour réduire encore plus le prix d'achat, les économies se font aussi sur l'emballage. En utilisant une maille filet, l'économie est de 75% comparé à un sachet papier. Chaque mois, les 26 magasins de la chaîne permettent de sauver 35 tonnes de denrées alimentaires et de produits d'hygiène. TF1 | Reportage L. Gelabert, I. Zabala