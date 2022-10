Hôtellerie, restauration : tout est bon pour recruter

Plus de 350 000 emplois sont à pourvoir aujourd'hui dans le pays. Des dizaines de milliers dans l'hôtellerie et la restauration. Le ton est encore un peu hésitant et on le comprend. Lakhdar Gottiche est demandeur d'emploi depuis trois ans. Ce lundi 10 octobre, pour la première fois, il va servir, non pas des clients, mais des recruteurs. Il doit tout faire pour les convaincre de l'embaucher. Ils sont huit candidats à participer au restaurant éphémère. Tous recherchent un emploi depuis plus de trois ans. Aucun d'eux n'a été formé aux métiers de la restauration. Alors, pour les recruteurs, il faut surtout s'assurer de leur motivation. Après quelques échanges et un bon repas, les choses vont parfois très vite. Régina vient d'apprendre qu'elle est prise d'office en tant que serveuse. Elle ne trouvait pas de travail depuis son arrivée en France, il y a cinq ans. Face à la pénurie de main d'œuvre, les demandeurs d'emploi longue durée sont désormais très convoités par les restaurateurs. À la fin de la journée, tous les candidats sont repartis avec une offre d'emploi. TF1 | Reportage P. Corrieu, C. Blanquart, S. Fortin