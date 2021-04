Hôtels et restaurants : le défi de la réouverture

Ayse Wilhelm et Vincent Léopold savent qu'ils n'ouvriront pas leur salle tout de suite. Ils comptent donc sur leur future terrasse, la seule lumière au bout du tunnel, car ces mètres linéaires valent désormais de l'or. "Au printemps, les gens veulent sortir, vont être dehors. Donc si on n'a pas de terrasse, on peut rester fermer", a-t-on expliqué. Ouvrir une terrasse est une chose, mais l'agrandir en est une autre. Il y en a 600 dans la ville. Une commission spéciale vient d'être créée à Strasbourg pour examiner les très nombreuses demandes d'occupation de l'espace publique qui leur parviennent. Ce sera du cas par cas, mais les délais devraient suffire. "Ils sont prêts à ouvrir dès qu'ils ont le feu vert. Par contre, ce qui va mettre un peu plus de temps, ce sont les autorisations d'extensions. Normalement avec les délais annoncés, on va avoir le temps de traiter la plupart des dossiers", a fait savoir Joël Steffen, adjoint à la maire de Strasbourg, en charge du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Parmi les projets de la municipalité, des opérations de piétonnisation expérimentale. Certaines rues du centre-ville pourraient être interdites aux voitures entre onze heures et quinze heures par exemple. Gagner des mètres carrés est une chose, mais parmi les défis logistiques à relever, il faut aussi obtenir l'accord du voisin pour pouvoir s'étaler devant chez lui.