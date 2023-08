Hôtels, locations : les Jeux olympiques font flamber les prix

Si vous souhaitez vous loger à Paris pendant les Jeux olympiques, accrochez-vous car les prix flambent. Pour une chambre dans cet hôtel trois-étoiles, par exemple, un touriste danois a payé une centaine d'euros ce mardi 8 août. En ligne, la chambre passe de 146 euros aujourd'hui à un peu plus de 4 000 euros dans un an, soit 27 fois plus. Et ce n'est pas un cas isolé. Juste en face, le prix de la nuitée est multiplié par sept ou par douze dans un autre établissement. La flambée des prix ne concerne pas que la capitale. À Marseille, nous avons trouvé des prix multipliés par quatre, par sept à Lyon ou par cinq à Lille. Toutes les villes accueillant des épreuves olympiques sont concernées. Pour Franck Delvau, représentant des hôteliers, les professionnels devront forcément rester raisonnables s'ils veulent garder leurs clients. Voilà pourquoi un responsable d'hôtel à Lille a décidé de doubler ses prix, mais pas plus. C'est une stratégie qui semble payante puisque l'établissement a déjà reçu de nombreux appels pour des réservations l'été 2024. TF1 | Reportage M. Brossard, C. Emeriau, M. Debut