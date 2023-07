Hôtels : nos conseils pour négocier un bon prix

Avoir le monde dans les rues d'Honfleur, il n’y a pas de doute, nous sommes bien en très haute saison. Pour trouver un hôtel, cela ne va pas être facile. Il faut compter 100 à 150 euros pour deux personnes et sans petit-déjeuner, mais il existe forcément des solutions pour payer moins cher. Ce ne sont pas les établissements qui manquent. Nous sommes en pleine semaine, alors sur les plateformes de réservations, il y a encore beaucoup de disponibilités. Et les prix indiqués sont élevés, car elles prennent souvent une commission. Donc, le premier réflexe, c’est de comparer les tarifs avec le site Internet de l’hôtel directement. Et il peut y avoir quelques euros de différences, des offres de dernières minutes par exemple. Nous n'avons pas gagné grand-chose, alors la dernière solution, c’est d’aller négocier directement avec l’hôtel. Nous tentons notre chance dans un premier établissement. Il n’y a plus une seule chambre disponible. C’est forcément le risque quand on se rend sur place. TF1 | Reportage L. Adda, E. Fourny