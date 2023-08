Hôtellerie : en immersion avec des inspectrices qui opèrent incognito pour attribuer les étoiles

Le nombre d’étoiles affiché sur la façade fait la fierté et la renommée des hôtels français. Gage de qualité ou marqueur d’un certain prestige, en France, les trois-quarts des hôtels sont classés. Nous avons suivi Marika Tanneau et sa collègue Patricia. Leur métier consiste à dormir incognito dans des hôtels et à les noter. Ce soir-là, elles vont passer la nuit dans un établissement qui souhaite obtenir une quatrième étoile. Le gérant ne connaît ni leur visage ni le jour de leur venue. C'est une visite mystère pour juger de la qualité de l’accueil, sans notre caméra. Nous les retrouvons le lendemain pour la seconde étape, à visage découvert cette fois. Nos inspectrices vont contrôler dix des quatorze chambres. Marika commence par prendre les dimensions. Dans un quatre étoiles, la surface des chambres standards doit être de seize mètres carrés minimum, celle-ci en fait dix-neuf. Le critère est validé. Au total, l’hôtel doit valider une centaine de critères obligatoires.