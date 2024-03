Hôtels, restaurant, la fin des dosettes en plastique

Entre les sachets de ketchup, les oranges recouvertes de plastique et les morceaux de polyester, il y a un point commun. On va devoir s'en passer. Ces types d'emballage sont jugés inutiles par l'Union européenne et par beaucoup d'entre nous aussi. Justement dès 2030, pour réduire le nombre de déchets lié aux emballages, plus de 188,7 kg par personne chaque année, il y aura quelques changements, comme terminer les petits flacons de shampoing ou de savon dans les hôtels. Ce n'est pas un problème pour la profession. Des emballages superflus qui vont aussi disparaître de nos restaurants, où le plastique à usage unique sera définitivement banni. Comme c'est déjà le cas dans les fast-foods où la vaisselle réutilisable a fait son apparition. D'autres changements concernent cette fois les colis, ou plus précisément leurs tailles, souvent disproportionnées par rapport à leurs contenus. Bonne nouvelle, ce sera bientôt de l'histoire ancienne, car en 2030, un carton ne pourra pas contenir plus de 50% de vide. TF1 | Reportage C.Diwo, G.Aguerre, T. Maazouzi