Hôtels, restaurants : prêts à baisser le chauffage ?

Pour cet hiver 2022-2023, une soirée typique au restaurant ne ressemblera peut-être pas à ce dont vous aviez l'habitude. La température ne pourra pas dépasser 19°C dans la salle au lieu de 22°C en moyenne. Ce gérant d'un restaurant estime que la mesure est atteignable si les clients acceptent de s'adapter. La température devra aussi descendre à 17°C dans les salles non occupées par le public. Autre mesure, en cuisine, il est conseillé de réduire au maximum la consommation des appareils. Mais ce restaurateur clermontois s'interroge sur le mode de cuisson très énergivore de certains de ses plats. Pour les hôtels, c'est la même obligation. La température devra descendre à 17°C dans les couloirs. Cet hôtel s'est par exemple équipé, il y a quelques semaines, d'un système de pilotage intelligent qui lui permet de contrôler aussi la température des chambres. Mais le gouvernement ne parle pas d'obligation sur la température des chambres. Les clients pourront donc demander à ce que le chauffage soit augmenté. Si l'accent est mis sur le chauffage des salles, c'est parce qu'il représente plus de la moitié de la consommation d'énergie dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. TF1 | Reportage E. Vinzent, C. Olive