Houston : nous avons perdu nos outils dans l'espace !

Les deux astronautes avaient quitté la Station spatiale internationale pour une sortie de routine. Ils ont passé 6h42 dans l'espace pour contrôler des panneaux solaires et faire de nombreuses réparations et installations. Tout à coup, la boîte à outils leur échappe et part en orbite. Il était impossible de la rattraper Il n'y a aucun danger pour la station, précise la NASA. Le contenu de la caisse n'est pas essentiel à la suite de la mission, mais coûtait tout de même près de 92 000 euros. Désormais, à l'aide d'un télescope partiel clair, vous pourriez tenter d'apercevoir la boîte à outils en apesanteur. Ce n'est pas la première fois qu'un tel incident s'est produit. La même mésaventure est arrivée à une autre astronaute américaine en 2008. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien