Être HPI, c'est comment dans la vraie vie ?

La série phénomène "HPI", emmenée par Audrey Fleurot, a fait son grand retour jeudi soir sur TF1. Les personnes à haut potentiel intellectuel représentent un peu plus de 2% de la population française. Elles ne sont pas forcément les meilleures à l'école ni les plus à l'aise dans la vie courante. Louis Komiwes a l'air d'un élève de terminal comme les autres, mais il n'a que 14 ans, soit trois ans d'avance sur ses camarades. Il est heureux dans son lycée, mais par le passé, il a connu beaucoup d'épreuves. Dès la primaire, il s'ennuie et ne travaille plus. Il passe un test, son QI est supérieur à 140. Il saute trois classes et change plusieurs fois d'établissement jusqu'à être déscolarisé au collège. Grâce aux combats de ses parents, il trouve un lycée qui l'accepte. À l'école Galilée (Paris 16e), on a développé une stratégie adaptée à ces enfants très précoces. Alexandre a du mal à se concentrer et sa maîtresse lui propose de dessiner de son côté. À 24 ans, Aaron fait de la prévention sur les réseaux sociaux. Dans le monde du travail, sa précocité aurait pu être un atout, mais le fait d'être plus rapide que les autres n'est pas accepté. Aujourd'hui, le diagnostic HPI coûte près de 400 euros et n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. TF1 | L. Adda, S. Roland