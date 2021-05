HPI : le secret des surdoués

C’est elle, qui , actuellement, met un coup de projecteur sur une singularité qui concerne 2,3% de la population mondiale. Dans cette série, Audrey Fleurot aide la police à résoudre des enquêtes. Mais qu’est-ce que HPI veut dire ? HPI : haut potentiel intellectuel. Pour mieux comprendre quelles sont les personnes qui se cachent derrière ces mots, notre équipe est allée voir l’une des spécialistes du sujet, Jeanne Siaud-Facchin, fondatrice des centres Cogito’z. “Avant, on disait surdoués. En anglais, on dit “gifted”, comme si on avait reçu un cadeau. Moi, depuis 20 ans, j’appelle ces personnalités des zèbres”, introduit-elle. Comment a-t-on ce profil là ? “On a un sixième sens, ce sens de l’intuition très fort, de la fulgurance. Parce que les sens, ils assemblent à très grande vitesse les éléments de l’environnement pour comprendre, tout d’un coup, avoir une espèce de précognition”, ajoute Jeanne Siaud-Facchin. C’est le cas pour Alizé Lim, cette joueuse de tennis professionnelle a été identifiée HPI à l’âge de huit ans. Actuellement, elle cherche toujours à mieux comprendre ce qui se passe dans sa tête. Il n’est pas toujours facile de vivre avec ce cerveau hyperactif. À 30 ans, pour mettre des mots sur ce qu’elle vit, la jeune femme a décidé d’écrire un livre, qui va paraître dan sles prochains jours. Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus.