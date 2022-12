Hugo Lloris : la fierté des Niçois

Il n’en finit plus de faire rêver les Niçois Hugo Lloris, l’enfant du pays. Capitaine de l’équipe de France au 144 sélections en Bleus, un record qui fait la fierté de toute une ville et de ses amis de longue date. Notre équipe a rencontré son premier entraîneur, Régis Bruneton. Il s’en souvient comme si c’était hier des débuts du petit Hugo dans les buts. À huit ans, chez les poussins, il impressionnait déjà. “Il était dans des cages de six sur deux. Pour les petits, c’était six mètres sur deux. Prise de balles, il partait à droite, il partait à gauche. Je suis heureux parce que je me dis : Hugo, t’es vraiment comme je t’ai connu. A droite, à gauche comme un chat”. La suite, c’est une carrière exceptionnelle chez les Bleus qui force l’admiration des Niçois. Et si comme en 2018, les Bleus ramenaient la Coupe du monde ? Tout le monde, ici, à Nice, y croit. battre l’Argentine en finale et remporter une troisième étoile, dimanche, pour revivre encore une fois le retour triomphal d’Hugo Lloris chez lui, à Nice. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard