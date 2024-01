Huile, biscuits, pâtes : les prix vont enfin baisser !

Dans l'enseigne de supermarchés "Intermarché", les prix de certains produits alimentaires ont fortement diminué. Au rayon poissonnerie, le cabillaud est à moins 25 %. Le prix d’un morceau de dos de cabillaud par exemple a baissé de 2,50 euros. Pour le cordon-bleu, un produit phare plébiscité par les consommateurs, moins 15%. Beaucoup d’autres produits sont aussi concernés, comme l’huile de tournesol ou de Colza qui est à moins 30 %, une bonne nouvelle pour les consommateurs. Dans d’autres enseignes, comme E Leclerc, on affiche aussi des réductions pour la volaille, le beurre, les pâtes ou encore la farine. Ce sont des prix en cours de négociation, avec parfois, des baisses à deux chiffres. Comment les expliquer ? Par la baisse du coût de l'énergie des transports, mais pas seulement. Évidemment, tous les prix ne vont pas baisser. Alors au final, qu’en est-il du pouvoir d'achat des consommateurs ? Selon François Lenglet, spécialiste économie, las salaires des Français devraient augmenter en 2024 d'environ 4%. La courbe des salaires et celle des prix devraient donc se croiser en faveur des consommateurs. Attention, les négociations entre les industriels et la grande distribution sont loin d'être terminées. Certaines grandes marques demandent encore des hausses de prix très importantes. TF1 | Reportage L. Romanens, A. Gay, F. Le Goïc