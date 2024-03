Huile d'argan : vaut-elle vraiment son prix ?

Elle est convoitée par les géants du cosmétique. L'huile d'argan, un ingrédient si précieux que les grandes marques n'hésitent pas à la mettre en avant dans les supermarchés. La simple mention de ce produit miracle, aux puissantes vertus hydratantes, suffit à vous séduire, malgré des prix parfois élevés. L'huile d'argan vient du sud du Maroc, autour la région d'Agadir, d'une zone qui ne représente que 8 000 km². C'est l'unique endroit au monde où pousse l'arganier. Ses fruits sont ramassés par des femmes, les seules à pouvoir concasser cette noix d'argan, un ancestral transmis de mère en fille et un travail titanesque. Pour fabriquer un litre d'huile, il faut 34 kg de fruits. C'est dans une usine en Normandie que l'huile, un peu trouble et opaque, est filtrée pour obtenir une huile plus limpide. Le produit est ensuite expédié dans le monde entier, Amérique, Asie et Europe. Les grandes industries cosmétiques se l'arrachent à prix d'or, jusqu'à 50 euros le litre. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Gelabert, L. Deschateaux, C. Biet