Huile de friture : un trafic lucratif

C'est une activité illégale, moins audacieuse qu'une attaque de fourgon blindé, moins risqué que du trafic de drogue, mais le vol d'huile de friture usagée a failli être très profitable. Il est devenu la spécialité d'un réseau mafieux international démantelé par les gendarmes. L'opération porte le nom "Tournesol 28". Tout commence dans des enseignes de restaurations rapides. Dans la cuisine, l'huile de friture est indispensable et on en utilise beaucoup. Depuis des années, l'une d'entre elles la recycle en biocarburants et la vend à une société spécialisée qui la récupère dans une cuve située sous son restaurant. Ces derniers mois, des malfrats sont venus la nuit se brancher à un tuyau pour la pomper et la voler. Les voleurs, d'origine bulgare, ne vont pas se limiter à ce restaurant. Ils frappent au moins chez une cinquantaine d'autres enseignes dans tout le pays. L'un de ces malfaiteurs, arrêté en flagrant délit, a avoué aux enquêteurs qu'il devait livrer l'huile dans un entrepôt perdu au milieu de la brousse. Sur place, les gendarmes n'en reviennent pas en visionnant les images captées par des caméras de vidéosurveillance. Des centaines de tonnes d'huile volée transitent par cet entrepôt. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Litzler, O. Cresta, C. Chevreton