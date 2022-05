Huile de friture usagée : un nouveau filon pour les voleurs

Samantha Pignon, chef de cuisine de La Cave D'Hippolyte à Lesquin (Nord), se sert de son huile de tournesol pour cuire ses frites. Il y a trois mois, comme à son habitude, elle transfère le liquide usagé dans de grosses cuves à l'arrière du restaurant pour être recyclé. Mais au moment de le verser, elle a une surprise. Le baril est ouvert et vide. Le vol se répète chaque semaine. Des personnes embarquent l'huile sans être inquiétées. Et un matin, la restauratrice les a surpris. Une piste est envisagée. Les voleurs pourraient revendre cette huile à des entreprises de recyclage qui la transforment en biocarburant. Avec la montée des prix, l'huile usagée a plus de valeur aujourd'hui. Le bidon vaut 60 euros. C'est quasiment le double du prix en un an. Un vrai manque à gagner pour Henry Cretel, responsable de La Fritière de la Clarence à Lapugnoy (Pas-de-Calais), également victime de ce vol. Dans la ville voisine, à Bruay-la-Buissière, un autre établissement a été victime de vol d'huile usagée il y a deux semaines. François Cozette, le gérant, venait pourtant d'installer des barrières pour sécuriser le lieu où le liquide est stocké. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes pour identifier les auteurs. En 2021, un réseau avait été démantelé. Les voleurs revendaient l'huile à des entreprises spécialisées dans la transformation en biocarburant. T F1 | Reportage V. Lahmaut, M. Fiat, G. Delobette.