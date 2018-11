Huile de palme : enquête sur une culture qui fait polémique

Selon la WWF, notre pays aurait contribué à la déforestation de cinq millions d'hectares ces cinq dernières années, dans d'autres nations. Cela équivaut à de deux fois la superficie de la Bretagne. L'exploitation de l'huile de palme serait la première cause de cette déforestation. Certains industriels affirment n'avoir recours qu'à de l'huile de palme durable. Alors qu'en est-il vraiment ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.