Huile de tournesol : peut-on produire plus en France ?

Cet agriculteur vendéen comptait faire pousser du maïs dans ce champ. Mais en mars dernier, à un mois seulement du semis, Éric Porcher a changé d'avis et a rappelé son fournisseur de semonce. La guerre en Ukraine a changé la donne. Les cours des matières premières ont décollé. Le tournesol est devenu plus attractif et le manque d'approvisionnement a renforcé la demande. Éric Porcher n'est pas seul. De nombreux producteurs ont adopté la même stratégie et misent sur le tournesol français. Les tournesols semés ces jours-ci seront récoltés en septembre. Il faut ensuite les transformer en huile. La France en a les capacités, mais elles ne vont pas nécessairement augmenter selon cet industriel. Cet automne, la France aura donc plus de tournesols, mais les bouteilles d'huile pourraient toujours manquer dans les rayons. Il n'y a pas de pénurie, mais face à la flambée des prix, les Français en ont stockés plus que d'habitude. TF1 | Reportage M. Giraud - X. Baumel