Huile de tournesol : pourquoi autant de ruptures de stocks ?

Trouver de l'huile de tournesol relève du parcours du combattant. Dans les rayons vides, on retrouve des mots d'excuse des distributeurs et des consignes de limitation d'achat. Nous avons dû pousser la porte de sept magasins avant de trouver une bouteille encore disponible dans la partie bio. Une situation à laquelle vous êtes de plus en plus nombreux à être confrontés. Ces trois dernières semaines, au niveau national, les ventes d'huile de tournesol ont augmenté de 60% par rapport à l'année dernière. Comment l'expliquer ? Depuis le mois de février, une augmentation de l'ordre de 15% a été enregistrée dans le secteur. Les producteurs d'huile tentent donc de répondre à cette forte demande. Dans cette petite exploitation agricole, par exemple, les cadences ont été augmentées pour livrer de nouveaux clients notamment les restaurateurs. Les industriels du secteur affirment pouvoir produire encore plusieurs mois. Il faudra donc plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant de retrouver des bouteilles en rayon. T F1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, N. Hesse