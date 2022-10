Huile d'olive française : un produit rare cette année

Dans les moulins de Provence, elle coule déjà, avec un mois d'avance. Cette année 2022, l'huile d'olive française sera un produit très recherché dans les rayons, car la récolte est beaucoup moins importante. Par exemple, Émilie Hugues, oliveronne à Moulin Castelas, productrice dans les Alpilles, estime avoir perdu 70% de sa production, en raison de la canicule de l'été dernier. Dans le moulin, chaque olive compte. Il n'y a pas beaucoup de quantité, mais la qualité est au rendez-vous. Jean-Benoît Hugues, directeur de Moulin Castelas, transformateur, espère donc remplir plus de bouteilles que prévu. Les producteurs s'attendent à une pénurie. Et l'huile d'olive de table française va devenir plus chère cette année 2022. Entre 20 et 40 euros le litre d'huile d'olive aujourd'hui, les oléiculteurs ont peu de marge de manœuvre, mais ils le promettent. L'huile d'olive de table ne deviendra pas un or vert inaccessible pour les consommateurs. TF1 | Reportage P. Lefrançois, H.P. Amar.