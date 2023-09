Huile d'olive : pourquoi les prix flambent ?

Le produit que vous êtes de plus en plus nombreux à rayer de votre liste de courses, c'est votre bouteille d'huile d'olive. En moyenne, elle vous coûte près de 40 % de plus que l'an dernier. Comment expliquer une telle envolée des prix ? Pour le comprendre, direction l'Andalousie, en Espagne, d'où provient l'essentiel de l'huile d'olive que vous consommez. Rafael Guzmán, oléiculteur, nous emmène dans son oliveraie de plus de 40 hectares. Comme l'année dernière, la récolte s'annonce bien maigre. Et même lorsque les olives parviennent à pousser, elles sont plus petites et donnent moins d'huile. La faute à une sécheresse historique. Rafael doit donc vendre son huile d'olive deux fois plus cher que d'habitude, jusqu'à 8,5 euros le kilo. Si les prix continuent de grimper, c'est aussi parce que certains producteurs d'huile d'olive spéculent. La solution de certains fabricants réside dans les huiles hybrides, légèrement moins chères que les classiques. Dans certaines bouteilles, par exemple, on trouve un mélange de 80 % d'huile de tournesol et seulement 20 % d'huile d'olive. TF1 | Reportage R. Sygula, A. Exposito, S. Fortin