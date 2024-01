Huile d’olive : un produit qui vaut de l’or

Au sud du Portugal, la récolte se termine enfin pour Antonio. Les dernières semaines ont été probantes. Depuis le mois d’octobre, des vols ont lieu, presque tous les jours, dans son oliveraie. Entre les olives volées et les dégâts causés par les malfaiteurs, Antonio pourrait perdre jusqu’à 40 000 euros. En un an, le prix de l’huile d’olive a presque doublé au Portugal. Ce qui a eu pour conséquence, le nombre de vols qui a été multiplié par quatre dans la région. Mais quadriller les 150 000 hectares d’oliviers de l'Alentejo est presque impossible pour la gendarmerie. Le terrain de jeu des voleurs est immense. Une brigade a renforcé ses patrouilles depuis le début de l’année. Sur les images, 1 000 kilos de marchandises ont été saisis au mois d’octobre. En un an, 66 tonnes d’olives ont été volées dans la région. L’écrasante majorité, aussitôt revendue. L'augmentation des prix alimente aussi un autre trafic, le frelatage de l’huile d’olive. Ce jour-là, l’agence de sécurité alimentaire portugaise contrôle une usine de fabrication. TF1 | Reportage V. David, A. Exposito