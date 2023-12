Huile d’olive : un si précieux nectar

Des arbres aux branches chargées d'olives. Voilà qui augure déjà d’une bonne récolte. Le manque d’eau s’est de nouveau fait ressentir, mais la pluie est finalement tombée au bon moment. Les olives françaises se portent bien, pourtant, en magasin, vous faites le même constat que nous. Le prix de l’huile d’olive ne cesse d’augmenter, plus 20% en un an. Et des bouteilles à 7,99 euros, 15, parfois même 25 euros les 75 cl. Mais alors, pourquoi les prix ne baissent-ils pas ? Eh bien, parce que la récolte française est une goutte d’eau par rapport à la production mondiale d’huile d’olive, moins d’un pour cent. Prenons la direction du plus gros producteur, l’Espagne. Le pays produit près de la moitié de l'huile d’olive mondiale, mais depuis deux ans, la sécheresse et par conséquent le manque d’eau menacent la production d’olives. Les oliviers, pourtant habitués à vivre dans un climat désertique, semblent brûlés par la chaleur. Au cœur de l’Andalousie, c’est l’heure des comptes pour les producteurs, comme Paco, en pleine récolte. Sur une autre parcelle, certains arbres ont même développé un mécanisme de défense pour ne pas mourir déshydratés. Ils se sont débarrassés de leurs fruits. TF1 | Reportage L. Deschateaux, A. Charles-Messance, S. Humblot