Huile d’olive : vers une flambée des prix ?

C'est la deuxième huile la plus consommée en France. Dans votre supermarché, vous la payez aujourd'hui entre cinq euros et quinze euros le litre. Mais comment réagirez-vous si le prix de la bouteille d'huile d'olive augmentait de 50 % dans quelques semaines ? Des productions d'olives en baisse, c'est effectivement le cas partout en Europe et surtout sur le bassin méditerranéen. 95 % de notre huile d'olive est importée d'Espagne, mais aussi d'Italie, Grèce, Portugal et de Tunisie. Des pays où la sècheresse de 2020 a réduit de moitié les récoltes. La vague de froid et de gel en janvier dernier a aussi abîmé une grande partie des olives. En ce moment, les négociations avec les marques sont en cours. Mais selon Guillaume Assez, vice-président de la fédération de l'industrie et du commerce des huiles d'olive de France (FEDICO), la hausse ne devrait pas excéder 20 % du prix. Côté français, la récolte n'est pas non plus épargnée. Cette année, 3 500 tonnes d'olives ont été récoltées en France, loin des 5 000 de l'année 2020.