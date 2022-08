Huile, sucre, pâtes : faut-il supprimer les dates de consommation ?

Derrière la bouteille ou sur l'emballage, la date de péremption est parfois écrite en tout petit. Certains la traquent, alors que d'autres n'y font pas vraiment très attention. Cette habitude pourrait être le bon geste. En effet, même si la date est dépassée, certains aliments peuvent toujours être consommés parfois longtemps après. Mais jusqu'à quand ? Nous avons emmené quelques produits à Karine de la Rouère, une diététicienne-nutritionniste de Paris, pour nous aider à faire le tri. Les aliments comme les pâtes ou le riz peuvent se garder plusieurs mois, voire plusieurs années après la date indiquée lorsqu'ils sont bien conservés. Vous pouvez les consommer sans prendre de risque. Pour les produits frais comme le fromage, la viande ou les yaourts, il y a quelques précautions à prendre. Par exemple, il est important de vérifier par soi-même si le yaourt peut être encore consommable par rapport à l'odeur, la texture, mais pas au-delà de cinq à sept jours de la date de péremption. Un produit sur cinq est jeté par les consommateurs en raison de sa date de péremption. C'est une dépense de près de seize milliards d'euros. La grande distribution souhaite donc aller plus loin pour lutter contre ce gaspillage. Il s'agirait d'étendre une mesure appliquée par certaines enseignes sur un nombre réduit de produits comme le sucre, le vinaigre et l'huile dont les dates de péremption ont déjà disparu. TF1 | Reportage L. Merlier, F. Petit, C. Sebire.