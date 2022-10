Huissier, plombier ... Les agressions se multiplient

Christian Juares est un ancien clerc d'huissier. Ce jour-là, il ne faisait que son métier. Depuis, il n'exerce plus. Il nous reçoit chez son avocat. Impossible de retourner sur les lieux de son agression. Là où tout a basculé pour 3 000 euros d'impayé. Son agresseur est condamné à huit mois de prison ferme. Lui est condamné à vivre avec ce traumatisme. Un face-à-face violent qui peut concerner tous les métiers. En avril, à Montpellier, un livreur se fait frapper et entailler la main avec un couteau de boucher. La suite d'une simple dispute au téléphone avec son client. Une violence verbale, voire raciste, comme sur des images prises par un plombier en intervention. Alors, comment continuer à travailler ? Célia Cappaï est assistante sociale. Elle a aussi été agressée. Ses visites à domicile n'ont plus la même légèreté. Elles étaient arrivées à deux assistantes sociales pour une visite à domicile. L'homme exige qu'elles reviennent sur la conclusion de leur enquête sociale. Le ton monte. Elles finissent par s'échapper par une fenêtre. TF1 | Reportage F. De Juvigny, T. Rolnik, F. Maillard.