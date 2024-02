Huit mois après le séisme : la détresse des sinistrés

La visite de leur petit-fils pour les vacances est un rayon de soleil au cœur d'un hiver qui n'en finit pas, pour Sylvie et Daniel Robineau, des sinistrés de Cram-Chaban. Depuis le séisme, une dizaine de familles vit dans un camping improvisé. Huit mois après le séisme, dans le village de Cram-Chaban, les dégâts sont encore bien visibles. La plupart des maisons sont consolidées par des étais, et celle d'Isabelle et Michel Decouty, autres sinistrés, devra être entièrement rasée. Trente-cinq ans de souvenirs familiaux, détruits en l'espace de quelques secondes. Selon Michel, d'après les premières sommes, il y aurait à peu près pour 900 000 euros de travaux, hors taxes. Les assureurs finiront par payer, mais les pluies, ces derniers mois, fragilisent les murs de pierre des maisons les plus anciennes. Alors, Laurent Renaud, maire de la petite commune, veille sur ses administrés. Difficile aussi de trouver des artisans qualifiés, les sinistrés du séisme de Charente-Maritime devront donc être patients. Les spécialistes estiment qu'il faudra quatre à cinq ans pour tout reconstruire. TF1 | Reportage G. Guist'hau, C. Arfel