Huitres contaminées : a-t-on caché la réalité pour sauver Noël ?

Noël, aurait-il pu mieux se passer pour les amateurs d'huître ? Une fédération d’association du bassin d’Arcachon, assure que les autorités ne pouvaient pas ignorer la contamination des coquillages, à la fin du mois de décembre 2023. Jacques Storelli, président “Coordination environnement du bassin d’Arcachon”, ne comprend pas pourquoi on a laissé vendre des huîtres alors qu'on savait qu’elles avaient séjourné dans un milieu pollué. Pourquoi cette certitude ? En novembre 2023, les eaux du bassin d'Arcachon sont contaminées après des inondations. Les eaux usées se mélangent aux eaux fluviales. La préfecture interdit d'ailleurs la consommation de certains coquillages. En mi-décembre, il y a eu de nouvelles inondations, au même endroit, mais cette fois, il n’y a eu aucune alerte et aucune interdiction. Les associations estiment donc qu'il y a eu une défaillance des services de l'État, même avis du côté des ostréiculteurs. Plusieurs d'entre eux ont aussi porté plainte. Une enquête pour pollution, intoxication et mise en danger d'autrui a été ouverte. TF1 | Reportage F. Litzler, L. Cloix, Y. Chambon