Huîtres contaminées : des stations d'épuration débordées ?

Son activité dépend de ce papier, à l'image, dans la vidéo en tête de cet article. Si des norovirus sont retrouvés dans ses huîtres, Renan Henry aura l'interdiction de les commercialiser. Cet ostréiculteur du Morbihan rappelle que les analyses sont devenues très fréquentes et des contrôles se font en permanence sur la qualité de l'eau et des huîtres. Ces six dernières années, il a dû suspendre son activité, à sept reprises, à cause du norovirus. Une contamination qui n'est pas de son fait. Cet ostréiculteur dénonce le rejet de certaines stations d'épuration. Il souhaite alors que les eaux usées soient envoyées loin des zones ostréicoles, en refaisant les réseaux. À une centaine de kilomètres de là, une solution a, peut-être, été trouvée. La station d'épuration de Dinard (Ille-et-Vilaine) admet qu'en cas de fortes pluies, les eaux usées peuvent parfois finir à la mer, avant même d'être traitées. Pour éviter tout débordement, elle vient d'installer dans son réseau 37 nouvelles vannes. Pour mettre en place ce système et rénover le réseau, la ville a investi six millions d'euros. Un peu partout, les ostréiculteurs réclament la protection du littoral. Plusieurs d'entre eux ont déposé plainte contre X et demandent le soutien de l'État. TF1 | Reportage K. Gaignoux, T. Vartanian, K. Moreau