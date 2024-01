Huîtres contaminées : nouvelle interdiction

Des milliers d'huîtres récoltés qui ne pourront pas atterrir sur les étals. La préfecture du Calvados a décidé d'interdire la vente de coquillage après plusieurs signalements d'intoxication alimentaire. Mauvaise nouvelle à deux jours du réveillon. Deux villes du Calvados sont concernées, Géfosse-Fontenay et Grandcamp-Maisy. Les coquillages récoltés depuis le 12 décembre dans cette zone sont considérés comme dangereux. Jeudi 28 décembre, ce sont les huîtres d'Arcachon qui ont elles, été interdites à la vente. En cause, le norovirus qui a contaminé les coquillages. Selon les professionnels du secteur, les pertes se comptent déjà en millions d'euros. Un manque à gagner aussi pour les poissonneries, elles doivent immédiatement retirer les huîtres de la vente. Les coquillages de Clément, eux, viennent de Bretagne, il doit tout de même rassurer ses clients, à une période ô combien importante. L'interdiction de vente devrait durer au moins jusqu'en mi-janvier 2024. Si vous en avez acheté, il est demandé de ne pas les consommer, et si possible, les rapporter en point de vente. TF1 | Reportage L. Cloix, M. Laurent, B. Chastagner