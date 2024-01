Huîtres contaminées : les questions qui se posent

Des huîtres contaminées par un virus, cela tombe mal à quelques jours du Nouvel An. Quelles zones sont concernées ? Les huîtres contaminées viennent principalement d'Arcachon, tout le bassin, y compris le Banc d'Arguin, particulièrement réputé, soit 10 % de la production française. Sont aussi concernés deux sites du Morbihan et un en Loire-Atlantique. Ces huîtres ont donc été retirées de la vente. Mais cela représente quatre sites seulement sur 375 en France. Toutes les huîtres actuellement sur les étals sont consommables, selon les autorités. Peut-on repérer une huître malade ? Non, elle a le même aspect et la même odeur qu'une huître saine. Il est donc impossible pour le consommateur de faire la différence. Seuls les services vétérinaires peuvent le déterminer. Quels risques pour la santé ? En cas de contamination, les symptômes ressemblent à une gastro-entérite, selon Anastassja Abouab Karsenti, médecin. Sans gravité, c'est seulement si les symptômes persistent plus de trois jours qu'il faut s'inquiéter. Selon les autorités, les producteurs des huîtres retirées pourront reprendre la vente dès que leur qualité sera jugée satisfaisante. TF1 | Reportage D. Mourgues, S. Reine