Huîtres et bulots : les prix flambent aussi

Retour de la pêche aux bulots après six heures en mer pour ces pêcheurs. Mais une fois de plus, les caisses ne sont pas aussi remplies que prévu. À cause des fortes chaleurs, la ressource de bulots est plus faible cette année. En conséquence, le prix au kilo explose. Aurélien Lecardonnel, pêcheur de bulots à Gouville-sur-Mer (Manche), avance qu'heureusement, il y a eu cette augmentation de prix qui permet de rester rentable. L'huître, un autre mets très apprécié à cette période, voit aussi son prix augmenter. En effet, en plus d'une récolte moyenne, en produire coûte plus cher cette année. Pour cette fin d'année, le kilo d'huîtres coûtera au moins un euro plus cher aux consommateurs que l'an passé. Les producteurs sont inquiets, mais se disent optimistes. Dans cette poissonnerie, cette cliente ne semble pas vouloir changer son menu pour Noël, même si les prix augmentent. "Mais tout augmente !", argumente-t-elle. Bonne nouvelle pour ceux qui sont bien décidés à manger des huîtres pendant les fêtes, les producteurs sont confiants sur les stocks. TF1 | Reportage A. Lebranchu, X. Thoby