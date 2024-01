Huîtres et crustacés : quels contrôles ?

"Y a-t-il des huîtres d'Arcachon ?" Cette question, Jonathan Burek, gérant de la poissonnerie " Les délices de la mer, l'a entendue toute la journée. Pour éviter toute contamination, plusieurs précautions sont prises dès la production. Avant d'être emballés, ces huîtres sont immergés dans des bassins d'eau de mer, dits de purification. Marc Vivier, ostréiculteur, produit 200 tonnes d'huîtres à Asnelles. Au moins douze fois par an, pour les commercialiser, il doit envoyer un échantillon en laboratoire. Chaque analyse lui coûte 60 euros, en plus de ça, toutes ses surfaces de productions peuvent être contrôlées à n'importe quel moment par des agents du département. L'autre obligation, c'est la traçabilité. Quand des contaminations comme des cas d'intoxications sont signalées, les lots sont rappelés et analysés. Des prélèvements sont mis en boîte, puis placés dans un four pour que le virus ou la bactérie se développe. Cuire les aliments permets de détruire les bactéries, mais pour les virus, il existe des exceptions. Le nanovirus, par exemple, résiste à la chaleur. TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby