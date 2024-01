Huîtres interdites à la vente : coup dur sur le bassin d'Arcachon

C’est un moment crucial pour cette famille interviewée, la composition du plateau de fruits de mer pour le 31 décembre. Il n'y aura pas d'huîtres du bassin d'Arcachon, car elles sont interdites à la vente. La raison est la présence de norovirus, une bactérie responsable de gastro-entérite. Impossible de vendre des huîtres du bassin d'Arcachon, alors, la gérante de "La poissonnerie de l'aiguillon", Sonia le Tortorec, a dû s'adapter rapidement. Chez Alain Poueydebasque, ostréiculteur à Gujan-Mestras (Gironde), il devait vendre une tonne d'huîtres pour le nouvel an. Finalement, elles seront remises dans l'océan pendant un mois pour éliminer le virus. ll sera possible de les consommer à nouveau en février. L'arrivée de la bactérie s'explique par les tempêtes de ces derniers mois, comme nous l'explique Olivier Laban, président du CRCAA du Gironde. Si vous avez acheté des huîtres du bassin d'Arcachon ces derniers jours, il ne faut donc pas les consommer et les ramener si possible au point de vente. TF1 | Reportage N. Ly, C. Brousseau