Polémique en Grèce : les fêtards du yacht ont-ils mis le feu à l'île d'Hydra ?

Trente hectares de végétation sont partis en fumée sur l'île touristique grecque d'Hydra, à cause d'un feu d'artifice lancé depuis un yacht de luxe. Scandale, inconséquence, attitude déplorable, depuis ce week-end, l'affaire fait la une des journaux en Grèce. Ce soir, le feu est éteint, mais sûrement pas la polémique. Hydra étant une île très courue, l'une des plus célèbres du pays. L'objet de la colère, c'est le yacht Persefoni, dont la location coûte plus de 200.000 euros la semaine. Des vacances ultra luxueuses que se sont payées une quinzaine de passagers, des touristes originaires du Kazakhstan, avec les conséquences que l'on connaît. Les touristes ont déjà quitté la Grèce, sans être poursuivis. En revanche, les treize membres d'équipage viennent d'être présentés à un procureur. Casquettes et lunettes de soleil pour ne pas être reconnus devant les caméras, tous nient les faits. La justice ne veut pas perdre de temps, leur procès commencera dans deux jours. Ils risquent chacun jusqu'à 20 ans de prison. TF1 | Reportage F.X. Ménage