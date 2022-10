Hydrogène, le carburant de demain ?

Dans la vidéo en tête de cet article, regardez ce camion, a priori banal. Mais quand on écoute, il n'émet aucun bruit ou presque. Il se conduit comme une voiture électrique classique. Il roule à l'hydrogène. C'est un vieux modèle diesel dont le moteur a été retiré pour être remplacé par des bonbonnes d'hydrogène. Comme l'explique Jérémy Cantin, fondateur d'E-NEO. Équiper des poids lourds mais aussi des tracteurs de bonbonnes d'hydrogène, c'est l'objectif de cet ancien garagiste désormais patron d'une start-up florissante. La demande augmente chaque jour. Dès le début 2023, la société va intégrer un site industriel permettant d'atteindre, à l'horizon 2025, 250 véhicules par an et une cinquantaine de collaborateurs. Tous les transports pourraient passer à l'hydrogène. L'Allemagne vient d'inaugurer un train. Cet hiver, une dameuse va être testée dans les Alpes. À Toulouse, les premiers tests de moteurs d'avion ont débuté. Et pour les bus, les commandes se multiplient. Il y a quelques années, la ville de Pau faisait figure de pionnière. Désormais, la Roche-sur-Yon (Vendée) aussi, en est équipée. Mais l'importance des coûts des infrastructures freine le développement de l'hydrogène. Le matériel ainsi que le carburant coûtent cher. D'ailleurs, fabriquer de l'hydrogène consomme également énormément d'électricité. Alors, il faut une subvention conséquente de l'Etat. Espérons aussi qu'un plein d'hydrogène baisse, 70 euros pour l'instant. À autonomie équivalente, c'est le même prix qu'une voiture à essence. TF1 | Reportage P. Gallaccio, E. Boucher, Y. Hentgen