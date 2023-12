Hydrogène : le carburant de demain ?

À l'image, une sonde, c'est un concentré de technologie unique au monde. Elle permet de mesurer en quelques heures les gaz présents dans le sous-sol. Elle descend à moins de 1km/h dans un ancien puits de forage minier. A mi-parcours, les premières traces de gaz sont détectées dans les nappes d'eau souterraine. De l'oxygène, du méthane, mais plus surprenant, de l'hydrogène. Mais comment expliquer cette présence d'hydrogène ? Pour comprendre, rentrons à notre tour dans le sous-sol. Les 600 premiers mètres sont composés de terre et d'alluvion. Ensuite, c'est un mélange de gravier et d'eau. Il fait 150 °C, plus on descend, plus cette température augmente. "Dans ces conditions, l'eau devient instable, la molécule d'eau se casse, et on produit de l'hydrogène qui est naturel bien évidemment", affirmait Jacques Pironon, directeur de recherche chez CNRS. Avoir de l'hydrogène en grande quantité et à bas prix, des atouts importants pour l'industriel, Plastic Omnium. Ils fabriquent des réservoirs pour les camions, les bateaux et les autocars. Dans un an, en 2024, une nouvelle usine de production verra le jour au nord de Paris. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Romanens, V. Dietsch, G. Parrot