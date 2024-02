Hygiène, beauté, entretien : derniers jours pour des super promos

Le gel douche, à moins 40%, pour les lessives, c'est même 70% de réduction. Dans un supermarché à Angers, les promotions sont impressionnantes et attirent les clients. Pourquoi toutes ces promotions sur les produits d'hygiène et d'entretien ? Tout simplement parce que ce sont les derniers jours où elles sont autorisées. Le 1er mars 2024, les réductions seront limitées à 34%, par une nouvelle loi. L'objectif est de mieux protéger les industriels qui fabriquent les lessives, les dentifrices ou les shampooings, et notamment les PME, comme la société Harris Briochin, que nous sommes allés voir en mars 2023 La fin des super promos est une bonne nouvelle pour les grands industriels. Du côté de la grande distribution, en revanche, ce plafonnement des réductions ne plaît pas du tout. Il reste une interrogation, la fin des promos risquent-elles de pousser les clients à se tourner vers les enseignes discount ? Cela n'est pas impossible, d'autant qu'avec l'inflation, beaucoup ont déjà renoncé aux produits d'hygiène, les ventes ont reculé de 6% en 2023. TF1 | Reportage L. Deschateaux, N. Hesse