Hygiène, beauté : les Français font des économies

Le rayon hygiène d'un magasin fait les frais de l'inflation. Désormais, ses clients font attention à ce qu'ils mettent dans leurs caddies. "On s'adapte en essayant de mettre des produits qui soient similaires, mais qui soient quand même moins chers". À chacun sa technique pour économiser. "J'avais l'habitude d'appuyer, j'appuie moins sur la dosette", lance une cliente. Les achats sont en baisse. Un constat encore plus marqué au comptoir parapharmacie des grandes surfaces. Jusqu'à moins 40% de vente sur les produits bien-être et santé. Yves Puget, directeur de la rédaction du magazine LSA, explique cette tendance, en évoquant le pouvoir d'achat des Français, la concurrence, notamment le e-commerce, mais aussi un fort développement des enseignes spécialisées, dans les périphéries ou dans les centres-villes. Les pharmacies, elles, résistent. Pour une mère de six enfants, son officine de quartier est une valeur sûre. Des conseils irremplaçables, qui font les affaires de cette pharmacie. Les ventes ont augmenté de 5% depuis le début de l'année. En officine comme en grande surface, certains produits tirent leur épingle du jeu. Les soins pour le visage et les crèmes solaires, leurs ventes, elles, ne cessent de progresser. TF1 | Reportage O. Lévesque, E. Fourny