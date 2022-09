Hygiène dentaire : méfiance sur certains produits

À sept ans, Mathys passe trois minutes devant sa glace matin et soir pour un brossage méticuleux. Si une brosse à dents et un simple dentifrice présagent d’une bonne hygiène dentaire, est-ce suffisant ? Car dans les supermarchés, ou les parapharmacies, le rayon consacré à notre sourire est de plus en plus fourni. On trouve de tout et à tous les prix. En tête de gondole, il y a les produits pour le blanchiment. Et même des brosses à dents électriques aux fonctions surprenantes. Méfiance, selon une enquête de 60 millions de consommateurs, prix élevé ne rime pas avec efficacité. Certains produits peuvent même être dangereux pour les dents. Nous en avons soumis quelques-uns à une dentiste, comme une poudre abrasive, censée rendre notre sourire éclatant. Et que dire de ce kit vendu sur Internet au prix de 59,99 euros ? On l’aura compris, les produits les plus utiles sont les plus souvent les moins chers. Fil dentaire et bossette ne coûtent que quelques euros et sont recommandés pour un brossage parfait. TF1 | Reportage C. Magne, J.P Féret, C. Moutot