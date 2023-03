Hygiène et beauté : bientôt la fin des super promos

Moins 40, moins 60 et parfois même moins 80%. Ces étiquettes vont disparaître des raisons d'hygiène, de beauté et d’entretien. Comme pour l’alimentaire, les promotions seront bientôt plafonnées à 34%. Exemple avec un lot de trois gels douche vendus -70%. Ils passent de six euros quatre-vingt-dix-neuf à deux euros dix. Avec la nouvelle loi, le prix ne pourra pas baisser en dessous de quatre euros soixante-deux. L'objectif du gouvernement, c'est de protéger les petites et moyennes entreprises face aux géants du secteur. En Bretagne, une entreprise de produit d’entretien soutient ce projet de loi depuis plus d’un an. Mais les grands gagnants seront Stokomani, Zeeman ou encore Action. Ces enseignes hards discounts n’ont pas besoin de faire des promotions. Elles proposent des prix bas toute l’année. Et elle devrait attirer encore plus de consommateurs. Ces maxi promotions seront encadrées dès mars 2024. TF1 | Reportage M. Alibert, M. Ramaugé, J. Bervillé